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"Землетрясение" на выборах в Северной Ирландии: впервые в истории побеждают националисты

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 21:04
Мэри Лу Макдональд (фото - ЕРА)

Шинн Фейн, бывшее политическое крыло Ирландской республиканской армии, вероятно, впервые в истории победит на выборах в контролируемой британцами Северной Ирландии. Reuters называет это "историческим сдвигом", который может приблизить когда-то отдаленную перспективу объединенной Ирландии.

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На выборах Шинн Фейн получила 29% голосов, тогда как пробританская Демократическая юнионистская партия, которую поддерживает преимущественно протестантское население региона, набрала 21,3%.

Католические ирландские националистические партии выступают за объединение Севера с Ирландской Республикой.

Вероятно, Шинн Фейн станет первой националистической партией, получившей наибольшее количество мест в региональном парламенте с момента образования государства в 1921 году.

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В социологической компании LucidTalk назвали "землетрясением" такие результаты.

Шинн Фейн сосредоточились на экономических проблемах, а не на единстве Ирландии, чтобы привлечь избирателей среднего уровня, и преуспели в этом, пишет агентство.

"Я считаю, что воссоединение Ирландии и новая Ирландия — это лучшая возможность для всех, кто живет на этом острове, и нам нужно поговорить об этом", – сказала глава партии Мэри Лу Макдональд.

Reuters объясняет, что победа Шинн Фейн не изменит статус региона, поскольку референдум, необходимый для выхода его из Соединенного Королевства, находится на усмотрении британского правительства и, вероятно, пройдет нескоро.

Евгений Пилипенко
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выборы ирландия ИРА IRA Мэри Лу Макдональд
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