Землетрясение. Только в Турции от подземных толчков погибли более 17 400 человек

Количество жертв мощного землетрясения на Ближнем Востоке продолжает расти. Сегодня власти Турции озвучили новые данные о погибших – не менее 17 406 человек, сообщает Anadolu.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что минимум 17 406 человек погибли и 71 866 получили ранения из-за землетрясений на юге Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в зоне землетрясения разрушены в общей сложности 6444 здания.

Из пострадавших от землетрясения регионов в общей сложности эвакуированы 30 360 человек, говорится в заявлении Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Спасательные работы в пострадавших регионах страны продолжаются, по данным AFAD, в поле работают более 120 344 сотрудников поисково-спасательных служб.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

По данным на 12:00 9 февраля, пять граждан Украины, вероятно, остаются под завалами зданий, разрушенных в результате землетрясения в Турции.

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Сергій Бережний

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