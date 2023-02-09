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Землетрясение. Только в Турции от подземных толчков погибли более 17 400 человек

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 22:16
Землетрясение. Только в Турции от подземных толчков погибли более 17 400 человек - Фото
Дома, уничтоженные землетрясением в Турции (фото - EPA)

Количество жертв мощного землетрясения на Ближнем Востоке продолжает расти. Сегодня власти Турции озвучили новые данные о погибших – не менее 17 406 человек, сообщает Anadolu.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что минимум 17 406 человек погибли и 71 866 получили ранения из-за землетрясений на юге Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в зоне землетрясения разрушены в общей сложности 6444 здания.

Из пострадавших от землетрясения регионов в общей сложности эвакуированы 30 360 человек, говорится в заявлении Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Спасательные работы в пострадавших регионах страны продолжаются, по данным AFAD, в поле работают более 120 344 сотрудников поисково-спасательных служб.

Смотрите также: Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Сергій Бережний
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