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Землетрясение в Турции. Пять украинцев, вероятно, остаются под завалами – МИД

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 12:40
Землетрясение в Турции. Пять украинцев, вероятно, остаются под завалами – МИД - Фото
Фото: EPA

Пять граждан Украины, вероятно, остаются под завалами зданий, разрушенных в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Представитель МИД отметил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам.

По состоянию на 12:00 9 февраля, есть информация о вероятном пребывании пяти украинцев под завалами. 

"МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения", – сообщил Николенко.

Он добавил, что одна гражданка госпитализирована, угроз ее жизни нет.

По данным МИД, в общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинцев, еще 22 человека пока не выходят на связь.

Николенко сообщил, что украинские дипломаты везут в зону бедствия теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.

Смотрите также: Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

Наталія Медведєва
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МИД землетрясение Турция олег николенко
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