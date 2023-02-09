Землетрясение в Турции. Пять украинцев, вероятно, остаются под завалами – МИД

Пять граждан Украины, вероятно, остаются под завалами зданий, разрушенных в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Представитель МИД отметил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам.

По состоянию на 12:00 9 февраля, есть информация о вероятном пребывании пяти украинцев под завалами.

"МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения", – сообщил Николенко.

Он добавил, что одна гражданка госпитализирована, угроз ее жизни нет.

По данным МИД, в общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинцев, еще 22 человека пока не выходят на связь.

Николенко сообщил, что украинские дипломаты везут в зону бедствия теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.

В ночь на 6 февраля на востоке Турции и Сирии произошла серия землетрясений и афтершоков. Магнитуда достигала 7,7.

Вечером 8 февраля сообщалось, что от землетрясения в Турции и Сирии погибли не менее 12 000 человек.

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Наталія Медведєва

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