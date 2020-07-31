Зоопарк Нью-Йорка извинился за то, что запер темнокожего мужчину в клетке
Инцидент случился 114 лет назад
В 1906 году Бронксский зоопарк в Нью-Йорке в течение недели держал мужчину из Центральной Африки в вольере с обезьянами на потеху посетителей. Теперь, спустя 114 лет, организация, которая управляет зоопарком, решила извиниться, сообщает CNN.
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Мужчина сидел в одной клетке с орангутаном, и за этим наблюдали сотни людей. Вместе с ним в самом настоящем обезьяннике находились шимпанзе, гориллы и орангутанги. На их фоне он представлялся как живой образец древнего предка человека. На представление съезжались тысячи людей в надежде увидеть диковинного "зверька", а окружающие относились к нему, как к животному.
Мужчину звали Ота Бенга, он был из племени мбути, которое сейчас живет на территории современного Конго. Бенга освободили из заключения в зоопарке благодаря возмущению темнокожих активистов. После этого он жил в приюте в Бруклине, но десять лет спустя "лишённый человечности и неспособный вернуться домой" покончил с собой.
29 июля Общество охраны природы выпустило заявление, в котором принесло извинения за инцидент.
"Мы глубоко сожалеем, что многие люди и поколения пострадали от этих действий или из-за нашей неспособности публично осудить и обсудить их. Мы признаем, что явный и системный расизм сохраняется, и наша организация должна играть более активную роль в борьбе с ним", — говорится в заявлении.
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