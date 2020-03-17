Звезда "Игры престолов" и актер Идрис Эльба заразились коронавирусом

Кристофер Хивью (Фото - ЕРА - Jason Szenes)

Звезда "Игры престолов" Кристофер Хивью и британский актер Идрис Эльба заявили, что они заразились новым коронавирусом COVID-19. Хивью написал об этом в Instagram, а Эльба в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Этим утром я дал положительный результат на COVID-19. Чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован, так как узнал о возможном воздействии вируса. Оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Без паники", - написал Эльба.

"Привет из Норвегии! Жаль об этом говорить, сегодня я получил положительный результат теста на COVID-19. Мы с моей семьей изолируемся дома, пока это будет нужно. Состояние здоровья у нас хорошее - у меня только несильные симптомы простуды", - написал Хивью, также напомнив о правилах личной гигиены для предотвращения распространения коронавируса.

Эльба участвовал в фильмах "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Призрачный гонщик 2", трилогии "Тор" и других. Хивью наиболее известен по роли в сериале "Игра престолов" и участии в съемках в "Ведьмаке".

Читайте также тему дня: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет