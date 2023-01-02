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Звезда вселенной Marvel Реннер травмирован: он в критическом, но стабильном состоянии

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 10:04
Звезда вселенной Marvel Реннер травмирован: он в критическом, но стабильном состоянии - Фото
Фото: страница актара в Instagram

51-летний американский актер Джереми Реннер, номинант премий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус", в результате несчастного случая 1 января находится в "критическом, но стабильном состоянии". Об этом сообщил Deadline его пресс-секретарь.

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Звезда фильмов "Повелитель бури", "Прибытие", "28 недель спустя", "Город воров" и "Эволюция Борна", а также шести фильмов вселенной Marvel в роли Клинта "Соколиного глаза" Бартона, убирал снег и получил серьезные травмы.

Какого рода несчастный случай и травмы, не уточняется. Variety добавляет, что это как-то связано с "аварией на снегоуборочной машине".

Реннера доставили в больницу вертолетом.

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Хотя место ЧП не было подтверждено, Реннер уже несколько лет владеет домом в округе Уошо, штат Невада. В этом районе на севере штата в канун Нового года был сильный снегопад.

Агент актера добавил, что его семья сейчас с ним, и кинозвезда "получает отличный уход".

Фото: ЕРА

Сейчас Реннер играет главную роль в сериале "Мэр Кингстауна".

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Євген Пилипенко
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