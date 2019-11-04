Звезды поздравили ребенка, к которому никто не пришел на праздник

Фото: twitter.com/NLWildlife

11-летнего канадца поздравили с днем рождения многие знаменитости после того, как его отец написал в Twitter, что никто из друзей сына не пришел к нему на праздник. Об этом сообщает ВВС.

Эмоциональный твит отца мальчика стал вирусным. Он был распространен более 18 000 раз и получил более 100 000 лайков.

Тысячи людей ответили после того, как мужчина написал: "Я прошу моих друзей из Твиттера показать ему сегодня немного любви".

Маленького канадца поздравили комик Бен Стиллер, премьер-министр Джастин Трюдо и звезды хоккея из Toronto Maple Leafs Митч Марнер и Джон Таварес.

Отец ребенка написал, что его сын "никогда не забудет этот день".

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