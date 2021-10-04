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04.10.2021, 12:45

Гибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Гибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фото
Гибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фото
Гибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фотоГибнут птицы и рыба. Возле берегов Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – фото

В США у побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти. В Тихий океан попало почти 477 литров нефти, местные власти назвали это потенциальной экологической катастрофой, передает CNN.

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Разлив нефти в воды океана произошел из-за прорыва трубопровода в восьми километрах от побережья. На берегу обнаружили мертвых птиц и рыбу.

Площадь образовавшегося нефтяного пятна достигла около 34 кв. км. По состоянию на ночь воскресенья береговая охрана вытащила из воды 3150 галлонов (около 12 000 литров) нефти, вокруг пострадавшего участка установили заграждения.

Как передает ABC News, местные власти утверждают, что в результате разлива нефти негативное воздействие на природу продлится еще много лет.

Власти призвали людей держаться подальше от загрязненных пляжей, не заниматься серфингом (локация популярна у серфингистов) и сообщать о пострадавших животных. Из-за ядовитых паров, которые представляют собой потенциальную опасность для здоровья, вблизи побережья также не рекомендуется гулять и заниматься спортом.

  • 25 мая 2021-го на Шри-Ланке на судне с 25 тоннами химикатов произошел взрыв, два человека получили травмы. Спасатели эвакуировали весь экипаж с горящего контейнеровоза. Полиция начала расследование.
  • 2 июня, после 12 дней пожара, судно начало тонуть. Военно-воздушные силы Шри-Ланки пытались отбуксировать его подальше в море, но оно пошло ко дну.

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Теги: нефть, экология, калифорния, катастрофа, океан
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