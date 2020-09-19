Протесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фото

В Минске омоновцы с применением силы разогнали женский "Блестящий марш". Об этом сообщает Радио Свобода.
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Участницы демонстрации в яркой одежде, в блестках и с транспарантами скандировали, в частности, "Спасибо журналистам".
Перед парком Дружбы народов также появилась колонна байкеров с бело-красно-белыми флагами, некоторых из них женщины "отбивали" у силовиков.
Задержания начались возле ТЦ "Айсберг", а также у центра НЛО. Против одной девушки омоновец применил удушающий прием.
Отмечается, что силы безопасности применяют физическую силу при задержании. Женщин выхватывают из сцепок, тех, кто сопротивляется, тянут по асфальту.
В целом, по данным правозащитного центра "Весна", известно о 246 задержанных активистов, среди которых есть и работники британского посольства.
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