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19.09.2020, 18:38

Протесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фото

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Протесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фото
Протесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фото
Протесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фотоПротесты в Беларуси. ОМОН разогнал женский марш, некоторых тащили по асфальту: фото

Участницы демонстрации пришли в яркой одежде, в блестках и с транспарантами

В Минске омоновцы с применением силы разогнали женский "Блестящий марш". Об этом сообщает Радио Свобода.

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Участницы демонстрации в яркой одежде, в блестках и с транспарантами скандировали, в частности, "Спасибо журналистам".

Перед парком Дружбы народов также появилась колонна байкеров с бело-красно-белыми флагами, некоторых из них женщины "отбивали" у силовиков.

Задержания начались возле ТЦ "Айсберг", а также у центра НЛО. Против одной девушки омоновец применил удушающий прием.

Отмечается, что силы безопасности применяют физическую силу при задержании. Женщин выхватывают из сцепок, тех, кто сопротивляется, тянут по асфальту.

В целом, по данным правозащитного центра "Весна", известно о 246 задержанных активистов, среди которых есть и работники британского посольства.

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 17 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.

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Теги: беларусь
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