Протесты в Брюсселе из-за смерти мигранта: подожжен участок полиции – фото, видео

Вчера в Брюсселе прошли массовые протесты из-за смерти 23-летнего выходца из Гвинеи по имени Ибрагима Б., который умер 9 января после задержания. Об этом пишет RTBF.be.

В ходе беспорядков протестующие бросали камни и петарды в полицию – та несколько раз применила водометы и слезоточивый газ, отмечает Brussel Times. Также сообщается, что неизвестные подожгли полицейский участок, однако пожар удалось потушить.

По информации издания, пять человек были ранены – среди них четверо силовиков. Задержаны около 112 человек, из них – 30 несовершеннолетние.

Полиции также пришлось сопровождать автомобиль короля Бельгии Филиппа, который проехал среди демонстрантов, когда столкновения еще продолжались, пишет источник.

По данным прокуратуры Брюсселя, выходец из Гвинеи был арестован 9 января. Его задержали из-за нарушения карантинных мер и доставили в полицейский участок для допроса, но он потерял сознание. Присутствующие сотрудники полиции уведомили службы экстренной помощи, которые передали мужчину в больницу, где он скончался.

