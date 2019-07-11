Ради Меркель изменили протокол - слушали гимн сидя: фото

По просьбе канцлера Германии Ангелы Меркель, ее ведомство временно изменило дипломатический протокол при приеме нового премьер-министра Дании Метте Фредериксен - оба политика слушали гимн сидя. Об этом сообщает Reuters.

При принятии иностранных лидеров с воинскими почестями Меркель и ее гость традиционно слушают национальные гимны стоя, однако на этот раз канцлер провела церемонию сидя. Такое решение было принято на фоне обеспокоенности состоянием здоровья Меркель.

Во время приема финского премьер-министра Антти Ринне у канцлер Германии случился третий приступ дрожи. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что "федеральный канцлер чувствует себя хорошо".