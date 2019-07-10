У Ангелы Меркель снова случился приступ дрожи: видео

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 10 июля, у канцлера Германии Ангелы Меркель случился приступ дрожи - когда она принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель, стоя на трибуне, дрожала во время исполнения национальных гимнов, но сегодня не так сильно, как в предыдущие разы.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что "федеральный канцлер чувствует себя хорошо, и переговоры с финским премьер-министром идут, как запланировано".

Меркель так прокомментировала случившееся: "Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться. Я все еще перерабатываю аналогичный случай, происшедший в начале июня во время приема президента Украины Владимира Зеленского. Этот процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс налицо".

Это уже третий подобный случай за почти три недели. Через 9 дней после приема Зеленского, у Меркель случился приступ дрожи на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Приступ во время визита Зеленского Меркель объяснила сильной жарой и обезвоживанием.