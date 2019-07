У Ангелы Меркель снова случился приступ дрожи: видео

Сегодня, 10 июля, у канцлера Германии Ангелы Меркель случился приступ дрожи - когда она принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель, стоя на трибуне, дрожала во время исполнения национальных гимнов, но сегодня не так сильно, как в предыдущие разы.

