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18.12.2020, 13:06

Снеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортаж

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Снеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортаж
Снеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортаж
Снеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортажСнеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортаж

16 декабря на северную и восточную части США обрушился снежный шторм – он вызвал хаос на дорогах и стал причиной не одного десятка ДТП. Городские службы два дня ликвидировали последствия непогоды, но когда снегопад стих, на улицах Нью-Йорка и других городов стало сказочно красиво.

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Местная детвора высыпала на горки кататься, взрослые делали селфи и лепили снеговиков, а кто-то – даже решил изобразить снежного короля Манхэттена. Чтобы не отставать от современных тенденций, на снеговиков тоже решили надеть защитные маски.

Смотрите также: Снегопад в Японии парализовал движение на дорогах и авиасообщение в стране: видео

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Теги: снег, фото, нью-йорк, снегопад, снеговик
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