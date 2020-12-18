Снеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортаж

16 декабря на северную и восточную части США обрушился снежный шторм – он вызвал хаос на дорогах и стал причиной не одного десятка ДТП. Городские службы два дня ликвидировали последствия непогоды, но когда снегопад стих, на улицах Нью-Йорка и других городов стало сказочно красиво.

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Местная детвора высыпала на горки кататься, взрослые делали селфи и лепили снеговиков, а кто-то – даже решил изобразить снежного короля Манхэттена. Чтобы не отставать от современных тенденций, на снеговиков тоже решили надеть защитные маски.

16 декабря сообщалось, что на востоке США начался снежный шторм.

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