Снегопад в Японии парализовал движение на дорогах и авиасообщение в стране: видео

Северные районы Японии накрыло снегопадом – в одном из поселков префектуры Иватэ уровень снега достиг 126 см. Обычно высота снежного покрова не превышает 30 см, поэтому текущая ситуация стала настоящей катастрофой, передает NHK.

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Снег засыпал припаркованные на улице машины, остановил движение на междугородних трассах и усложнил авиасообщение внутри страны. Снегопад начался ночью, из-за него в дорожных ДТП пострадали уже 13 человек, а также было отменено 54 рейса с Токио, Осаки и Хоккайдо.

Местные жители уверяют, что такого снегопада в стране они еще не наблюдали.

8 декабря 2020 года Эдинбург накрыла снежная гроза – обеспокоенные жители обратились в полицию: видео непогоды.

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