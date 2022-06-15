Тайконавты выкладывают снимки Земли с борта китайской космической станции: подборка фото

Китайское национальное космическое управление (CNSA) публикует фотографии Земли высокой четкости, которые сделали с борта орбитальной станции КНР Tiangong.

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На сайте CNSA можно найти и ролики также сверхвысокой четкости, снятые членами экипажа китайской космической станции преимущественно внутри ее пространства.

Модульную станцию "Тяньгун", размещенную на низкой околоземной орбите (340—450 км над поверхностью Земли) ввели в эксплуатацию 29 апреля 2021-го, обитаемой она стала с 17 июня того же года.

С 5 июня на ККС находятся командир Чэнь Дун, пилот-оператор Лю Ян и лаборант-исследователь Цай Сючжэ. Следующий экипаж прибудет не ранее декабря.

В мае 2022 года астрономы показали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики.

В июне российская компания S7 отказалась от разработки ракеты на фоне санкций.

Китай не ждет российские корабли на своей орбитальной станции: есть проблема с РФ.

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