Тайконавты выкладывают снимки Земли с борта китайской космической станции: подборка фото

Китайское национальное космическое управление (CNSA) публикует фотографии Земли высокой четкости, которые сделали с борта орбитальной станции КНР Tiangong.
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На сайте CNSA можно найти и ролики также сверхвысокой четкости, снятые членами экипажа китайской космической станции преимущественно внутри ее пространства.
Модульную станцию "Тяньгун", размещенную на низкой околоземной орбите (340—450 км над поверхностью Земли) ввели в эксплуатацию 29 апреля 2021-го, обитаемой она стала с 17 июня того же года.
С 5 июня на ККС находятся командир Чэнь Дун, пилот-оператор Лю Ян и лаборант-исследователь Цай Сючжэ. Следующий экипаж прибудет не ранее декабря.
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