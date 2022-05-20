Немецкий астронавт увидел войну в Украине из космоса

Немецкий астронавт Маттиас Маурер наблюдал за боевыми действиями в Украине с орбиты на высоте 400 км. Он вернулся после полугодичной экспедиции на Международную космическую станцию в начале мая и дал интервью Bild.

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"Мы могли видеть облака дыма над страной, а ночью – вспышки от попаданий ракет. Меня это очень расстроило. Я надеюсь, что народ Украины скоро снова сможет жить мирно в свободной стране. Война отбрасывает нас на десятилетия назад. После нее нам снова прийдется строить мосты", – сказал он.

При этом астронавт ESA добавил, что война РФ против Украины не повлияла на его отношения с российскими космонавтами, так как считает, что все якобы "портят несколько человек" в руководстве РФ, а не страна-оккупант.

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52-летний Маурер заявил, что "был в России несколько раз, и все люди, которых я знаю, были очень милы и теплы со мной", а "трое космонавтов – мои лучшие друзья, мы даже менялись спальными местами".

9 мая 2022 года российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев произнесли речь со словами "За нашу победу. Слава России", и сделали на МКС это:

Запущенный на ракете с символом российского вторжения военный спутник РФ сгорел в атмосфере в середине мая.

12 мая астрономы показали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики.

Разведка выяснила, что Роскосмос обходит санкции через Газпромбанк.

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Евгений Пилипенко

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