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Немецкий астронавт увидел войну в Украине из космоса

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 13:43
Немецкий астронавт увидел войну в Украине из космоса - Фото
Маттиас Маурер (фото - ЕРА)

Немецкий астронавт Маттиас Маурер наблюдал за боевыми действиями в Украине с орбиты на высоте 400 км. Он вернулся после полугодичной экспедиции на Международную космическую станцию в начале мая и дал интервью Bild.

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"Мы могли видеть облака дыма над страной, а ночью – вспышки от попаданий ракет. Меня это очень расстроило. Я надеюсь, что народ Украины скоро снова сможет жить мирно в свободной стране. Война отбрасывает нас на десятилетия назад. После нее нам снова прийдется строить мосты", – сказал он.

При этом астронавт ESA добавил, что война РФ против Украины не повлияла на его отношения с российскими космонавтами, так как считает, что все якобы "портят несколько человек" в руководстве РФ, а не страна-оккупант.

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52-летний Маурер заявил, что "был в России несколько раз, и все люди, которых я знаю, были очень милы и теплы со мной", а "трое космонавтов – мои лучшие друзья, мы даже менялись спальными местами".

9 мая 2022 года российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев произнесли речь со словами "За нашу победу. Слава России", и сделали на МКС это:

Немецкий астронавт увидел войну в Украине из космоса

Немецкий астронавт увидел войну в Украине из космоса

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Евгений Пилипенко
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