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Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю – астроном

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 08:48
Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю – астроном - Фото
Скриншот видео с ракетой с надписью "Z"

Запущенный на орбиту в испытательном полете ракеты Ангара-1.2 военный спутник "Космос-2555" страны-оккупанта России "не совершил никаких орбитальных маневров" и "неконтролируемо войдет в атмосферу во вторник", то есть 17 мая. Об этом пишет в Twitter известный любитель космоса Джонатан Макдауэлл, ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже.

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Макдауэлл отметил, что окно неопределенности на момент публикации его поста составляет "плюс-минус 9 часов", поэтому никто не знает, где точно упадет "Космос-2555".

Он уточнил, что голубые линии на графике показывают высоты апогея/перигея.

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Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю – астроном

"Считается, что он имеет массу менее тонны, так что не о чем беспокоиться: он почти полностью сгорит", – успокоил астроном.

Ученый задается вопросом: был ли это просто макет спутника, а не действующий аппарат? В комментариях подписчики иронизируют, что в случае его падения "будет объявлено, что это был макет".

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Евгений Пилипенко
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