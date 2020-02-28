Турция сняла ограничения. Беженцы прибывают к европейским границам: фоторепортаж

После атаки правительственных сил Сирии и РФ, унесшей жизни 33 турецких солдат, Турция решила не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Беженцы и мигранты уже начали прибывать к пограничным постам. Об этом сообщает Reuters.

В Турции находятся около 3,7 миллионов беженцев из Сирии. Анкара заявляет, что изменений в их миграционной политике нет, сообщает Анадолу со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

Аксой добавил, что ситуация в Идлибе "угрожает ростом бремени Турции в миграционном вопросе": "В случае дальнейшего ухудшения ситуации на северо-западе Сирии, часть беженцев и мигрантов из Турции может направиться на Запад".

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