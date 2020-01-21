Тысячи близнецов. На Шри-Ланке пробовали установить рекорд: фото

20 января на Шри-Ланке попробовали установить мировой рекорд, собрав в одном месте тысячи близнецов, однако на мероприятие прибыло слишком много людей. Об этом сообщает BBC.

Большое количество участников привело к очередям и несколько хаотичной ситуации, заявляют организаторы. Каждую пару близнецов необходимо было зарегистрировать, сверить их свидетельства о рождении, а также сфотографировать. Весь процесс занимал около пяти минут для каждой пары.

Через две недели комиссия Книги рекордов Гиннесса опубликует вывод о том, было ли мероприятие признано мировым рекордом. Однако организаторы заявляют, что если рекорд не признают, то они устроят еще одно аналогичное мероприятие.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в 1999 году на Тайване. Тогда в одном месте собрались 3961 пар близнцеов, 37 тройней и четыре четверни.

11 января сообщалось , что в Нигерии разделили сиамских близнецов. Президент США поздравил врачей.

В 2018 году в Китае ученому удалось создать первых в мире генетически модифицированных близнецов.

Читайте также: В Берлине родились близнецы с разным цветом кожи