В Египте нашли 16 гробниц времен фараонов и 20 саркофагов: фото

Группа археологов во главе с Мустафой Вазири раскопала в районе Аль-Горейфа в археологическом памятнике Туна-эль-Габаль в Минье 16 древних гробниц. Об этом сообщил министр туризма Египта Халед Эль-Энани, передает Ahram Online.
В могилах нашли также 20 саркофагов. Пять из них сделаны из известняка в форме человека. В них покоятся тела жрецов и чиновников, в частности казначеев. На гробах высечены имена усопших и ритуальные тексты.
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Также археологи нашли большое общее захоронение. Об этом свидетельствуют более чем 10 000 статуэток из сине-зеленого фаянса, на которых выгравированы имена умерших.
Помимо того, в древних захоронениях обнаружили более 700 амулетов. Среди них: амулеты богов, амулеты из чистого золота и амулет в форме крылатой кобры.
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Фото - Ahram Online