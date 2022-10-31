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554 миллионов пикселей – сделано фото призрака гигантской звезды в 800 световых годах видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 19:29
Фото: ESO
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Очень Большой Телескоп (VLT) в Чили сделал сверхподробный снимок "призрачных" остатков гигантской звезды, взорвавшейся сверхновой около 11 000 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Eвропейской южной обсерватории.

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На сфотографированном участке неба из 554 миллионов пикселей поместилось бы девять дисков полной Луны, а все облако еще больше.

Подсвеченные оранжево-розовым клочковатые "облака" – все, что осталось от массивной звезды Vela.

Когда она взорвалась, ее внешние слои были выброшены в окружающую газовую среду – так и образовались живописные волокна. Энергия, которая высвобождается при этом, разогревает газовые "пряди" – и потому они "сияют".

Нажмите на фото выше, чтобы скачать изображение в полном размере. Осторожно, там 1,1 Гб!

От звезды остался сверхплотный шар – нейтронная звезда, где протоны и электроны "слиплись" в нейтроны.

Она расположена чуть за пределами сфотографированной области, слева вверху от нее – это пульсар, который вращается вокруг своей оси со скоростью более 10 оборотов в секунду.

Смотрите фото: Астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет

Євген Пилипенко
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космос исследование звезда телескоп eso призрак
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