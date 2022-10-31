Очень Большой Телескоп (VLT) в Чили сделал сверхподробный снимок "призрачных" остатков гигантской звезды, взорвавшейся сверхновой около 11 000 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Eвропейской южной обсерватории.

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На сфотографированном участке неба из 554 миллионов пикселей поместилось бы девять дисков полной Луны, а все облако еще больше.

Подсвеченные оранжево-розовым клочковатые "облака" – все, что осталось от массивной звезды Vela.

Когда она взорвалась, ее внешние слои были выброшены в окружающую газовую среду – так и образовались живописные волокна. Энергия, которая высвобождается при этом, разогревает газовые "пряди" – и потому они "сияют".

От звезды остался сверхплотный шар – нейтронная звезда, где протоны и электроны "слиплись" в нейтроны.

Она расположена чуть за пределами сфотографированной области, слева вверху от нее – это пульсар, который вращается вокруг своей оси со скоростью более 10 оборотов в секунду.

В мае 2022 года астрономы показали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики.

Летом 2022 года впервые вне нашей Галактики найдена "спящая" черная дыра.

Смотрите фото: Астрономы опубликовали уникальный снимок одной из самых молодых планет

Євген Пилипенко

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