Впервые вне нашей Галактики найдена спящая черная дыра, у нее было необычное рождение

За пределами нашей Галактики впервые уверенно зарегистрирована "небольшая" так называемая спящая черная дыра. Об этом пишут в Европейской южной обсерватории со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

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Международная группа астрономов, которая разоблачает ложные открытия черных дыр, сама обнаружила уникальную черную дыру массой в девять Солнц в соседней галактике Большое Магелланово Облако.

"Мы нашли иголку в стоге сена", – так они описывают свой успех после проверки около тысячи звезд-кандидатов в подобные системы.

Считалось, что черные дыры такой массы появляются как останки старых звезд, претерпевших взрыв сверхновой после коллапса ядра под действием гравитации. В системе двух звезд, обращающихся друг вокруг друга, в результате такого процесса остается черная дыра на орбите вокруг яркой звезды-компаньона.

СПРАВКА. Черная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта иногда образуется аккреционный диск, то есть разогретая при вращении до высоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов и излучения.

Но здесь ученые не обнаружили никаких признаков мощного взрыва материнской звезды: черная дыра в системе VFTS 243 около горячей голубой звезды, которая тяжелее Солнца в 25 раз, словно появилась из ниоткуда. Она "спящая" – из ее окрестности не исходит поток высокоэнергетических рентгеновских лучей, по которым обычно и замечают черную дыру.

"Звезда, которая образовала черную дыру в VFTS 243, похоже, сколлапсировала целиком без предшествовавшего этому взрыва", – объяснили авторы исследования. Они считают, что это имеет огромное значение для понимания механизма слияний черных дыр.

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Эта работа была выполнена группой в Институте астрономии Католического университета Левена. Наблюдения производились на протяжении примерно шести лет: данные были получены с 2008 по 2014 годы включительно.

Есть еще один вероятный кандидат в черные дыры звездной массы – в принадлежащей Млечному Пути системе HD 130298.

Евгений Пилипенко

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