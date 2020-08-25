Автозаки и водометы. На акцию учителей в Минске пригнали военную технику - видео

Сегодня в Минске проходит акция учителей - они собрались возле Министерства образования, кричат "Позор!" и говорят, что солидарны с теми работниками образования, "которые честно посчитали голоса избирателей во время выборов", передает TUT.by. Власти согнали к месту событий автозаки и водометы.

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Учителя остались недовольны заявлением Александра Лукашенко, в котором он сказал, что в школе должны работать только те учителя, которые разделяют государственную идеологию.

Митингующие требовали, чтобы к ним вышел министр образования Игорь Карпенко, но глава ведомства так и не появился, а вместо этого к Министерству подъехали водометы и автозаки.

По словам учителей, им "надоело жить, как омоновцы говорят, мордой в пол" и они хотят быть вне политики. Поддержали их и обычные люди, которые тоже были возмущены словами Лукашенко об учителях.

"А кем их заменят? Кто будет учить детей? ОМОН что ли?", - говорит одна из присутствующих пенсионерок.

Чуть позже протестующие спели песню "Учат в школе" и почтили минутой молчания память погибших во время акций протеста беларусов.

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