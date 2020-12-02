Беспилотники Boeing отработали командный полет под управлением ИИ – видео

Компания Boeing провела в Австралии серию испытаний по взаимодействию беспилотников с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает FlightGlobal.

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Испытания завершились вылетом пяти небольших реактивных самолетов на полигоне в Квинсленде, которые действовали в команде.

В ходе испытаний отрабатывались бортовое управление и обмен данными. В течение десяти дней количество взаимодействующих беспилотников постепенно увеличивалось, под конец достигнув пяти.

"Испытания продемонстрировали наш успех в применении алгоритмов искусственного интеллекта для обучения "мозга" самолета понимать то, что от него требуется", – заявила Эмили Хьюз, директор Phantom Works International.

Возможности канала передачи данных позволили самолетам сотрудничать для выполнения миссии. Учитывая количество размер, количество и скорость самолетов в прошедших испытаниях, это очень большой шаг для Boeing и промышленности в развитии технологий автономных систем полета, отметила Хьюз.

В ходе проекта беспилотники достигали скорости 270 км/ч.