Boeing поставит ВВС США новые самолеты-дозаправщики KC-46A: видео

ВВС США приняли на вооружение первый самолет-заправщиr от Boeing - KC-46A Pegasus. Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

"KC-46A показал себя с лучшей стороны. Он изменит систему дозаправки воздушных суден в полете", - заявила Лин Карет, главный директор Boeing Defense, Space & Security.

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В ходе испытаний, шесть KC-46 налетали более 3,8 тыс часов и дозаправили другие самолеты более чем 1,8 млн кг топлива. Новый дозаправщик тестировался при всех погодных условиях как днем, так и ночью.

Ожидается, что ВВС США закупят у Boeing 179 KC-46A Pegasus. Сейчас авиаконцерн получил контракт на 52 дозаправщика.

Также отмечается, что KC-46A Pegasus может развивать скорость до 915 км/ч и нести с собой 94198 кг топлива.

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