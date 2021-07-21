Экс-советник президента Молдовы Майи Санду Сергей Тофилат в прямом эфире подрался с бывшим вице-министром внутренних дел страны Геннадием Косованом. Об этом сообщает Newsmaker.

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Как сообщается, драка произошла в эфире программы Ora Expertizei на канале Jurnal TV. На видео этот эпизод начинается примерно с 01:20:20.

Тофилат назвал Косована "недоноском" – тот в ответ вылил на оппонента стакан воды. После этого экс-советник Санду ударил Косована и повалил его на пол. Эфир прервали.

Позже ведущий Дмитрий Мишин опубликовал в Facebook фото, на котором участники драки жмут руки, и написал: "Все хорошо. Мужчины разобрались. Вместе".

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Тофилат ушел с должности советника Санду в мае 2021 года, решив участвовать в парламентских выборах с Партией перемен. На выборах 11 июля она не набрала достаточное количество голосов для прохода в парламент Молдовы.

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Марк Сировой

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