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Бывший советник Санду в прямом эфире подрался с экс-замглавы МВД Молдовы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 12:37
Драка экс-советника Санду Тофилата и экс-замглавы МВД Молдовы Косована (скриншот видео Jurnal TV)
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Экс-советник президента Молдовы Майи Санду Сергей Тофилат в прямом эфире подрался с бывшим вице-министром внутренних дел страны Геннадием Косованом. Об этом сообщает Newsmaker.

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Как сообщается, драка произошла в эфире программы Ora Expertizei на канале Jurnal TV. На видео этот эпизод начинается примерно с 01:20:20.

Тофилат назвал Косована "недоноском" – тот в ответ вылил на оппонента стакан воды. После этого экс-советник Санду ударил Косована и повалил его на пол. Эфир прервали.

Позже ведущий Дмитрий Мишин опубликовал в Facebook фото, на котором участники драки жмут руки, и написал: "Все хорошо. Мужчины разобрались. Вместе".

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  • Тофилат ушел с должности советника Санду в мае 2021 года, решив участвовать в парламентских выборах с Партией перемен. На выборах 11 июля она не набрала достаточное количество голосов для прохода в парламент Молдовы. 

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Марк Сировой
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