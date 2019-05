14 мая вице-губернатор Луизианы Билли Нунгессер встретил президента США Дональда Трампа, кортеж которого по пути попал в аварию, в носках с его изображением. Об этом пишет Daily Mail.

Нунгессер в аэропорту радостно показал главе Белого дома купленные на Amazon носки, а тот движением руки попросил продемонстрировать их стоящим рядом фотографам.

На носках отчетливо видно изображение лица, похожее на лицо Трампа, с объемными рыжими волосами, которые можно расчесывать и укладывать.

Louisiana Lt. Governor Billy Nungesser shows off his Trump socks as Pres. Trump arrives in Lake Charles. https://t.co/NjusZNllKC pic.twitter.com/Yu5RQcJlK0