Девушка генерального директора SpaceX Илона Маска певица Grimes (Клэр Элис Буше) создала необычную колыбельную в рамках проекта Al Lullaby. В ее разработке также принял участие берлинский стартап Endel, сообщается на сайте стартапа.

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Колыбельная стала не первой работой Grimes в этом проекте – она и раньше записывала различные медитативные фрагменты с расслабляющим вокалом. В свою очередь, стартап Endel создает уникальную звуковую среду для прогулок, снятия стресса и засыпания.

Был задействован в новой колыбельной и искусственный интеллект – он варьирует звуковую среду в зависимости от погодных условий, времени суток и даже пульса пользователя.

Сама Grimes заявила, что ее композиция поможет быстрее заснуть и лучше выспаться, и идеально подойдет как для ребенка, так и для его матери.

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