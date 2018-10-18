Дуэль. Навальный принял вызов от генерала-охранника Путина: видео

Оппозиционер выбрал место и оружие: дебаты в прямом эфире

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, выйдя из тюрьмы, ответил на вызов главы Росгвардии РФ генерала Виктора Золотова. Об этом сообщается на сайте Навального.

Оппозиционер поблагодарил генерала за вызов на дуэль. Он напомнил, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали.

Навальный принял вызов Золотова принял и выбрал место и оружие. Дуэль должна состояться в виде дебатов в прямом эфире любого из федеральных телеканалов, а если они откажутся - то на Youtube-канале Навального. По словам оппозиционера, он, в соответствии с дуэльным кодексом, предоставляет главе Росгвардии неделю на размышление.

11 сентября, глава Росгвардии РФ Виктор Золотов из-за расследования по нему Фонда борьбы с коррупцией предложил учредителю этой некоммерческой организации Алексею Навальному подраться один на один на ринге, татами или "где угодно". При этом один из силовиков президента РФ Владимира Путина пообещал сделать из российского оппозиционера "сочную отбивную".