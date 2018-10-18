Дуэль. Навальный принял вызов от генерала-охранника Путина: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Оппозиционер выбрал место и оружие: дебаты в прямом эфире

Реклама
Реклама

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выйдя из тюрьмы, ответил на вызов главы Росгвардии РФ генерала Виктора Золотова. Об этом сообщается на сайте Навального.

Оппозиционер поблагодарил генерала за вызов на дуэль. Он напомнил, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали.

Навальный принял вызов Золотова принял и выбрал место и оружие. Дуэль должна состояться в виде дебатов в прямом эфире любого из федеральных телеканалов, а если они откажутся - то на Youtube-канале Навального. По словам оппозиционера, он, в соответствии с дуэльным кодексом, предоставляет главе Росгвардии неделю на размышление.

11 сентября, глава Росгвардии РФ Виктор Золотов из-за расследования по нему Фонда борьбы с коррупцией предложил учредителю этой некоммерческой организации Алексею Навальному подраться один на один на ринге, татами или "где угодно". При этом один из силовиков президента РФ Владимира Путина пообещал сделать из российского оппозиционера "сочную отбивную".

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: алексей навальный, дуэль, Виктор Золотов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Дуэль. Навальный принял вызов от генерала-охранника Путина: видео
Дуэль. Навальный принял вызов от генерала-охранника Путина: видео
Расстрел в Керчи: появилось видео подготовки к нападению
Расстрел в Керчи: появилось видео подготовки к нападению
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера
Транспорт Верховная Рада не пустила частных перевозчиков на железную дорогу
Суд Швейцарии отклонил апелляцию России по иску Коломойского
Экономика Суд Швейцарии отклонил апелляцию России по иску Коломойского
Прописка онлайн: как изменится процедура регистрации проживания
Прописка онлайн: как изменится процедура регистрации проживания
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Дуэль. Навальный принял вызов от генерала-охранника Путина: видео
Дуэль. Навальный принял вызов от генерала-охранника Путина: видео
Расстрел в Керчи: появилось видео подготовки к нападению
Расстрел в Керчи: появилось видео подготовки к нападению 14:31
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера
"100% свежий": Netflix показал трейлер спешла Адама Сэндлера 11:55
В США уже 33 жертвы разрушительной силы урагана "Майкл" - видео
В США уже 33 жертвы разрушительной силы урагана "Майкл" - видео 09:08
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 