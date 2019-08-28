"Это геноцид". Россияне подали в Гаагу на чиновников: видео

Жители Киселевска Кемеровской области обратились к прокурору Международного уголовного суда с просьбой провести расследование добычи угля, которая, по их мнению, угрожает экологии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Один из инициаторов обращения Владимир Лобарев, рассказал, что считает ситуацию в Киселевске геноцидом.

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"Я считаю происходящее геноцидом. Жители Киселевска, как все граждане России, по Конституции имеют право на благоприятную окружающую среду, но в отношении нас это право не соблюдается. У многих киселевчан серьезные проблемы со здоровьем, заболеваемость туберкулезом, онкологическими заболеваниями выше, чем в среднем в стране. А продолжительность жизни на 3–4 года ниже", - сообщил он.

Обратиться в международный орган Лобарев решил после того, как на его заявление о незаконной угледобыче никак не отреагировали в России.

"Считаю, что и у меня, и у жителей Киселевска есть право добиваться международного расследования, если оно не проводится в России", - сказал он.

Активист надеется, что заявку примут, и к ответственности будут привлечены чиновники, закрывающие глаза на ситуацию.

Ранее киселевчане обращались к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. Тот откликнулся, но заявил, что предоставление убежища возможно лишь при условии, что киселевчане официально станут беженцами и покинут страну.

В июле президент Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем города.

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