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"Грузия сделала шаг назад от евроатлантической семьи". Реакция США на события в Тбилиси видео

23.02.2021, 11:53
Никанор Мелия (скриншот из видеозаписи unm.ge)
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Арестовав утром главу оппозиционной партии Единое национальное движение Никанора Мелию, власти Грузии остановили продвижение страны по демократическому пути государств евроатлантической семьи. Так на события в офисе партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отреагировало посольство США в Тбилиси. 

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Американские дипломаты пишут в заявлении, что "глубоко обеспокоены" решением правительства страны. Они сожалеют, что призыв США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу "был проигнорирован".

"Мы встревожены поляризующей риторикой руководства Грузии во время этого кризиса. Сила и агрессия не являются решением политических разногласий страны", – говорится в заявлении представительства США.

Смотрите видео: В Грузии протестовали против депутата из РФ

Как выразились в дипмиссии, сегодня Грузия "отступила на своем пути к укреплению демократии в евроатлантической семье наций".

  • По делу о беспорядках 20 июня 2019 года, известных как "ночь Гаврилова", Мелию обвиняют в организации, руководстве и участии в "групповом насилии", а также в штурме парламента Грузии. Он отрицает вину, утверждая, что был рядовым участником событий.
  • 18 февраля 2021 года премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за несогласия с решением суда заключить Мелию под стражу.
  • Сегодня утром, 23 февраля, полиция взяла штурмом офис партии Саакашвили и арестовала Мелию. Оппозиция считает это политической расправой и желанием установить диктатуру.

Видео: 1tv.ge

Евгений Пилипенко
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задержание арест Грузия оппозиция Посольство США тбилиси реакция михаил саакашвили демократия Никанор Мелия
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