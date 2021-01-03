Швейцарская компания Manta Aircraft разрабатывает гибридный электросамолет – предполагается, что его можно будет использовать в качестве двухместного аэротакси. Изобретению уже дали предварительное название – винтовой конвертоплан, сообщается на сайте компании.

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На текущем этапе был создан прототип летательного аппарата в масштабе 1:3. Конвертоплан будет способен вертикально взлетать и приземляться, а также развивать скорость до 300 км/час и преодолевать расстояния до 600 км.

В дальнейших планах разработчиков создать спортивный городской самолет для одного человека и расширенное аэротакси, в котором смогли бы поместиться пилот и четверо пассажиров. А двухместная модель пригодится для спасателей, медиков или полицейских при выполнении ими своих обязанностей, отмечают в Manta Aircraft.

Сейчас прототип уже испытывают в полетах, проверяя как модель ведет себя при зависании в воздухе, а также при переходе из вертикального в горизонтальный полет.

В ноябре 2020 года в Сеуле прошли испытания летающего такси – вместо людей в салон загрузили мешок с рисом.

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Дарья Мостовая

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