UA

И больше никаких пробок! В Швейцарии разрабатывают городское аэротакси: видео видео

03.01.2021, 14:00
Аэротакси от Manta Airctaft (скриншот с видео)
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео
На Азовском море бушует шторм: затапливает пляжи и дорогу к резиденции президента – видео

Швейцарская компания Manta Aircraft разрабатывает гибридный электросамолет – предполагается, что его можно будет использовать в качестве двухместного аэротакси. Изобретению уже дали предварительное название – винтовой конвертоплан, сообщается на сайте компании.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

На текущем этапе был создан прототип летательного аппарата в масштабе 1:3. Конвертоплан будет способен вертикально взлетать и приземляться, а также развивать скорость до 300 км/час и преодолевать расстояния до 600 км.

В дальнейших планах разработчиков создать спортивный городской самолет для одного человека и расширенное аэротакси, в котором смогли бы поместиться пилот и четверо пассажиров. А двухместная модель пригодится для спасателей, медиков или полицейских при выполнении ими своих обязанностей, отмечают в Manta Aircraft.

Сейчас прототип уже испытывают в полетах, проверяя как модель ведет себя при зависании в воздухе, а также при переходе из вертикального в горизонтальный полет.

Читайте также: Все будет в шоколаде. В швейцарском городе с неба начал сыпаться какао-порошок

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
видео Швейцария аэротакси

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Больше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год

ИсторииБольше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год
 