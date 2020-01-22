Индия отправит в космос андроидного робота-женщину: видео

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Запуск миссии с роботом Виоммитра запланирован на декабрь 2020 года

Индийская организация космических исследований (ISRO) показала прототип робота, которого планируется отправить в космос в рамках национальной программы Gaganyaan. Об сообщает Times of India.

Человекоподобного робота назвали Виоммитра (Vyommitra – viom (в переводе означает "космос") и mitra ("друг" или "божество"). По словам самой Виоммитра (это робот-женщина и она умеет говорить как на английском языке, так и на хинди), она способна "имитировать" деятельность космонавтов, вести беседу и отвечать на вопросы.

Как объяснил ученый ISRO Сэм Дайал, Виоммитра считается наполовину гуманоидом, так как у нее нет ног, она может наклоняться только вбок и вперед.

"Робот будет проводить эксперименты и поддерживать связь с командным центром", – добавил представитель индийского космического агентства.

Робота-женщину планируют отправить в космос в конце 2020 года – этот будет первый беспилотный полет индийского космического корабля Gaganyaan в рамках одноименной программы. Второй беспилотный запуск с Виоммитра на борту намечен на июнь 2021-го, а непосредственно индийские космонавты смогут отправиться к орбите до начала 2022 года.

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Теги: космос, Индия
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