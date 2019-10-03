Из космоса в степь летят американец, россиянин и эмирати: видео

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Ник Хейг, Алексей Овчинин и Кристина Кох вместе отправились в космос 14 марта; последняя вернется на Землю в 2020 году, а первые два - сегодня днем

Сегодня днем, 3 октября, на Землю должны вернуться три члена экипажа Международной космической станции: первый в истории астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который пробыл на орбите всего неделю, а также "старожилы" МКС - астронавт Ник Хейг (США) и космонавт Алексей Овчинин (РФ).

Трансляцию перехода людей с МКС на Союз МС-12, задраивания люков, отстыковки и приземления корабля с плановыми перерывами в стриме ведет YouTube-канал NASA.

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Отстыковка корабля от станции планируется в 10:37 утра.

В 13:06, перед входом в атмосферу, корабль включит двигатели на торможение для схода с орбиты, после чего капсула с людьми отделится от основной конструкции Союза МС-12.

Посадка капсулы на парашютах в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане ожидается в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: космос, мкс, Ник Хейг, алексей овчинин, Союз МС-12, Хазаа аль-Мансури
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