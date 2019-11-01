Женщину нашли с питоном на шее: в доме было еще 140 змей - видео

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36-летнюю Лауру Харст обнаружили без сознания. Реанимационные мероприятия не помогли: женщина скончалась.

В американском городке Оксфорд правоохранители нашли женщину, вокруг шеи которой обернулся сетчатый питон, а в доме было около 140 других змей. Ее не удалось откачать, сообщил канал CNN со ссылкой на полицию штата Индиана.

Выяснилось, что дом принадлежит местному шерифу; он нежилой и используется специально для содержания змей. По словам владельца помещения, смерть Харст - "трагическая случайность". После вскрытия будет подтверждена или опровергнута основная версия - удушение животным.

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В полиции заявили, что примерно 20 змей принадлежали женщине, а она сама наведывалась туда "пару раз в неделю, чтобы проверить змей" и "вероятно, выпустила питона".

Эта крупная и агрессивная змея может представлять опасность для человека: известно несколько случаев атаки на людей, причем некоторые - со смертельным исходом. Так, летом 2018-го в Индонезии восьмиметровый сетчатый питон проглотил 54-летнюю местную жительницу.

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Теги: змея, питон
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