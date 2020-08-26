К США приближается ураган Лора: эвакуируют более полумиллиона человек – видео из космоса

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Ураган Лора может ударить по Восточному побережью США уже сегодня вечером. Власти просят людей готовиться к стихии

Ураган Лора может ударить на этой неделе по Восточному побережью США, более полумиллиона человек, проживающих у Мексиканского залива, получили приказ об эвакуации. Об этом сообщает Reuters.

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Во вторник более 420 000 жителей Техаса и еще 200 000 человек в соседней Луизиане получили приказ об обязательной эвакуации. Округ Идальго призвал к добровольной эвакуации в прибрежном районе Хьюстона. Созданы приюты в Сан-Антонио, Далласе и Остине.

По данным Национального центра ураганов США (NHC), во вторник днем шторм был расположен примерно в 770 км к юго-востоку от Лейк-Чарльз, штат Луизиана, ​​и двигался на Запад-Северо-Запад со скоростью 28 км/ч.

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Эвакуация в Лейк-Чарльз перед ураганом Лора (фото - ЕРА)

Скорость ветра внутри Лоры достигла 130 км/ч, что позволило классифицировать ее как ураган первой категории по пятиступенчатой градации Саффира-Симпсона. Согласно NHC, шторм приблизится к побережью США к сегодняшнему вечеру и может превратиться в "сильный" ураган третьей категории или выше.

Штормовой нагон может вызвать наводнение на глубину до четырех метров, которое может протянуться на 48 км вглубь суши недалеко от границы Техаса и Луизианы, прогнозируют в NHC.

"Этот шторм, безусловно, может вызвать беспрецедентные разрушения. Мы действительно должны сказать: готовьтесь к худшему", - заявила Лина Идальго, руководитель округа Харрис, который включает в себя крупнейший город Техаса - Хьюстон.

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Ураган Исайяс обрушился на побережье США: видео стихии
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Теги: ураган, лора, США, техас, луизианна
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