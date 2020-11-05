Как тебе такое, Илон Маск. В России показали видео беспилотного грузовика Камаз без кабины

Еще в начале 2020 года российская компания КАМАЗ запатентовала электрический бескабинный грузовик "Челнок", который ездит без водителя. В начале ноября там показали ролик с первым опытным образцом.

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Ориентировка в пространстве осуществлена на системе лидаров и видеокамер. Разработчики утверждают, что точность позиционирования – до 10 см.

Длина машины – 8 м, ширина – около 2,6 м, высота – 4 м, масса – 18 тонн, грузоподъемность – до 10 тонн при скорости движения до 40 км/ч, автономность – до 50 км хода на аккумуляторах 60 кВт•ч.

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Беспилотные грузовики производит также компания американского предпринимателя Илона Маска (Tesla Semi Truck), и шведская Volvo (машины Vera).

Немецкий автоконцерн Daimler намерен инвестировать 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков.

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