Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео

21 человек погиб в результате перестрелок 30 ноября и 1 декабря между подозреваемыми членами наркокартеля и силами безопасности в городке Вилья Уньон недалеко от границы с Техасом. Об этом передает Fox News.

Издание сообщает, что колонна грузовиков с подозреваемыми членами наркокартеля ворвалась в город, они напали на офисы местных властей, спровоцировав ответную реакцию. В часовой перестрелке десять предполагаемых членов картеля и четверо полицейских были убиты, а на следующий день власти доложили о том, что силы безопасности ликвидировали еще семерых, таким образом общее количество жертв составило 21.

Губернатор штата Коауила сообщил местным СМИ, что несколько муниципальных работников пропали без вести. Также стало известно, что полиция определила 14 автомобилей, задействованных в нападении, и конфисковала много оружия.

Силы безопасности останутся в городе на несколько дней, чтобы восстановить порядок. Вилья Уньон находится примерно в 12 милях от места, где картель в 2011 году убил около 70 человек.

В пятницу, за день до перестрелки, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, после слов Дональда Трампа о том, что он собирается назначить мексиканские наркокартели террористическими организациями, заявил, что не приемлет никакого иностранного вмешательства в дела Мексики для борьбы с преступными группировками.

14 октября в мексиканском штате Мичоакан неизвестные, устроив засаду, убили 14 полицейских.

17 октября, отлично вооруженные боевики картеля окружили автомобиль спецназа Мексики и освободили одного из сыновей наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

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