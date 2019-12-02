Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Колонна грузовиков въехала в город, боевики начали обстреливать здания местных властей

21 человек погиб в результате перестрелок 30 ноября и 1 декабря между подозреваемыми членами наркокартеля и силами безопасности в городке Вилья Уньон недалеко от границы с Техасом. Об этом передает Fox News.

Издание сообщает, что колонна грузовиков с подозреваемыми членами наркокартеля ворвалась в город, они напали на офисы местных властей, спровоцировав ответную реакцию. В часовой перестрелке десять предполагаемых членов картеля и четверо полицейских были убиты, а на следующий день власти доложили о том, что силы безопасности ликвидировали еще семерых, таким образом общее количество жертв составило 21.

Губернатор штата Коауила сообщил местным СМИ, что несколько муниципальных работников пропали без вести. Также стало известно, что полиция определила 14 автомобилей, задействованных в нападении, и конфисковала много оружия. 

Силы безопасности останутся в городе на несколько дней, чтобы восстановить порядок. Вилья Уньон находится примерно в 12 милях от места, где картель в 2011 году убил около 70 человек.

В пятницу, за день до перестрелки, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, после слов Дональда Трампа о том, что он собирается назначить мексиканские наркокартели террористическими организациями, заявил, что не приемлет никакого иностранного вмешательства в дела Мексики для борьбы с преступными группировками.

Читайте также: Поле битвы - Мексика. История войны за наркотики и деньги

Отправить:
Распечатать:
Теги: Мексика, наркокартель, нарковойны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео
Джеймс Бонд. Супертрюки и новая "фишка" Aston Martin’а 007: видео
Джеймс Бонд. Супертрюки и новая "фишка" Aston Martin’а 007: видео
Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству: видео
Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству: видео
ТЭК Минэкоэнерго уточнило позицию по смене руководства Нафтогаза
Бенефициар: что ЕДР рассказывает о владельцах компаний. Исследование ЦПК
Экономика Бенефициар: что ЕДР рассказывает о владельцах компаний. Исследование ЦПК
Есть решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго - Оржель
ТЭК Есть решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго - Оржель
Популярное
фото/видео
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео
Джеймс Бонд. Супертрюки и новая "фишка" Aston Martin’а 007: видео
Джеймс Бонд. Супертрюки и новая "фишка" Aston Martin’а 007: видео 17:07
Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству: видео
Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству: видео 16:23
Угоны авто премиум-класса. Полиция задержала банду: фото, видео
Угоны авто премиум-класса. Полиция задержала банду: фото, видео 14:08
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 