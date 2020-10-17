Марши и протесты в Беларуси. Силовики жестко задержали более 30 человек: видео

Сегодня, 17 октября, в Беларуси проходят женские марши и студенческие акции протеста, силовики задерживают участников. Об этом сообщают беларуские СМИ.

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Правозащитный центр Весна заявил о задержании по меньшей мере 36 человек.

Большинство задержанных участвовали в марше студентов в Минске. Акцию разогнали сотрудники ОМОНа. Во время женских маршей о задержании не сообщали.

Также были задержаны фотограф и корреспондент TUT.BY и БелаПАН – Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, корреспондент Onliner Дарья Спевак.

В МВД Беларуси заявили, что о задержании журналистов речи не идет, их якобы доставили в территориальный РУВД для проверки документов.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. На акции 10 октября были задержаны более 330 человек.

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