Марши и протесты в Беларуси. Силовики жестко задержали более 30 человек: видео

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Большинство задержанных участвовали в марше студентов в Минске

Сегодня, 17 октября, в Беларуси проходят женские марши и студенческие акции протеста, силовики задерживают участников. Об этом сообщают беларуские СМИ.

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Правозащитный центр Весна заявил о задержании по меньшей мере 36 человек.

Большинство задержанных участвовали в марше студентов в Минске. Акцию разогнали сотрудники ОМОНа. Во время женских маршей о задержании не сообщали.

Также были задержаны фотограф и корреспондент TUT.BY и БелаПАН – Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, корреспондент Onliner Дарья Спевак.

В МВД Беларуси заявили, что о задержании журналистов речи не идет, их якобы доставили в территориальный РУВД для проверки документов. 

  • В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. На акции 10 октября были задержаны более 330 человек.

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Теги: беларусь
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