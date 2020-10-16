КГБ Беларуси заявляет о провокациях и готовности стрелять. В США говорят – не вздумайте

Представитель МВД Беларуси заявил о возможности "гуманного" применения оружия против протестующих

Беларуские силовики заявляют о якобы готовящихся провокациях на акциях протеста и готовности применить боевое оружие. В США предупреждают о персональной ответственности.

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Глава КГБ Иван Тертель заявил, что спецслужба получает информацию о якобы готовящейся провокации с целью дестабилизации ситуации. О какой именно провокации идет речь, он не уточнил, передает БЕЛТА.

По словам чиновника, "планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси".

При этом начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков в эфире телеканала Беларусь 1 заявил о возможности "гуманного" применения оружия против протестующих.

"Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем", – сказал Карпенков.

По его словам, оружие будет применяться, если протестующие начнут оказывать активное сопротивление.

В то же время в Вене, на заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель США Джеймс Гилмор заявил, что применение летального оружия против мирных протестующих в Беларуси будет очевидным нарушением международного права и каждое причастное к этому лицо будет нести персональную ответственность. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Гилмор указал на то, что заявление представителя МВД Беларуси прозвучало на фоне того, что "беларуские власти не открыли ни одного дела для рассмотрения продолжающегося насилия и репрессий со стороны милиции".

3 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил главу Комитета госбезпосности Беларуси Валерия Вакульчика, назначив на его место главу Комитета госконтроля и экс-замглавы КГБ Ивана Тертеля, против которого в 2012 г Евросоюз ввел санкции за репрессии против протестующих.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. На акции 10 октября были задержаны более 330 человек.

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Вадим Ребрина

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