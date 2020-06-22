Мистер Бин "поможет" ВОЗ информировать людей о коронавирусе: видео

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с британским актером Роуэном Аткинсоном будут использовать комедийного персонажа мистера Бина для информирования людей о пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Персонажа мистера Бина создал Роуэн Актинсон, когда он учился в Оксфордском университете вместе с режиссером Ричардом Кертисом.

В ВОЗ заявляют, что мистер Бин будет напоминать людям о важности мытья рук, физического дистанцирования и демонстрации доброты по отношению к соседям "в связи с продолжающимся ростом количества случаев COVID-19 во всем мире".

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус считает, что "необходимо использовать все имеющиеся инструменты и возможности для обмена информацией о спасении жизни".

19 июня ВОЗ предупредила о новой опасной фазе распространения коронавируса в мире.

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