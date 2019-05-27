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Из-за извержения отменили часть ночных авиарейсов

На индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана, пепел накрыл десятки деревень. Об этом сообщили в Reuters

Как сообщает местное правительство, вулкан Агунг извергал лаву и камни в радиусе до трех километров. Информации о жертвах не было, эвакуацию не проводили.

Из-за извержения отменили часть ночных авиарейсов из Австралии и обратно - в небо поднялось облако пепла. Катарские Авиалинии, JetStar и Virgin Airlines рейсов не отменяли.

Ранее сообщалось, что в Мексике снова проснулся один из самых активных вулканов Попокатепетль. Он непрерывно извергал дым и пепел. 

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Видео: VolcanoYT

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Теги: вулкан, извержение
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