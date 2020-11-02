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Первых туристов отель сможет принять через четыре года, но на его проект уже можно посмотреть

Французский архитектор Жан Нувель строит в оазисе Аль-Ула в Саудовской Аравии настоящий курортный отель в скале – на прошлой неделе он впервые презентовал проект Sharaan публике, сообщается на сайте зодчего.

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Для Нувеля проект по возведению отеля в скале стал не первым из известных его творений – раньше мастер уже прикладывал руку к Лувру в Абу-Даби, развлекательным центрам в Кувейте и Дубае, а также принимал участие в создании национального музея Катара.

Все номера отеля Sharaan будут высечены в скалах песчаника, а войти в него можно будет через патио (внутренний дворик под открытым небом – ред.).

Всего в гостинице планируется 40 номеров с видом на ландшафты пустыни, они будут обустроены вокруг шахты лифта. 

Дополнительно, кроме отеля в скалах построят три отдельные виллы, а также центр для занятий коллективной медитацией с живописным лифтом и 14 уютными беседками.

Сам архитектор рассматривает этот проект как "возможность воплотить в жизнь пространственные, чувственные и эмоциональные переживания на стыке природы, архитектуры и искусства, где повсюду присутствуют звук, музыкальность, резкость, тактильность, сила и сложность природы".

Предполагается, что Sharaan откроется для посетителей в 2024 году.

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Теги: видео, саудовская аравия, отель, горы, скала, жан нувель
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