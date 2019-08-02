На границе США и Мексики установили качели через стену: видео

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Автор арт-проекта "розовых качелей", архитектор и дизайнер - Рональд Раель

На границе США и Мексики установили розовые качели через забор в знак протеста против возведения стены, что было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Видео с качелями опубликовал YouTube-канал WSAV3.

Автор идеи заявляет, что цель арт-проекта - "веселиться, общаться и быть счастливыми". 

По мнению Раеля, эти качели позволяют "символически преодолеть препятствие возникшее между Мексикой и США, которым так гордится Дональд Трамп".  

Выполнение одного из главных предвыборных обещаний Трампа - строительство стены на границе США и Мексики обойдется американскому бюджету приблизительно в $8 млрд. Ради ее возведения Трамп вводил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и преодолевал шатдаун правительства, который продлился около месяца. 

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Теги: стена Трампа, дональд трамп, розовые качели, качели через стену
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