На границе США и Мексики установили качели через стену: видео

На границе США и Мексики установили розовые качели через забор в знак протеста против возведения стены, что было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Видео с качелями опубликовал YouTube-канал WSAV3 .

Автор идеи заявляет, что цель арт-проекта - "веселиться, общаться и быть счастливыми".

По мнению Раеля, эти качели позволяют "символически преодолеть препятствие возникшее между Мексикой и США, которым так гордится Дональд Трамп".

Выполнение одного из главных предвыборных обещаний Трампа - строительство стены на границе США и Мексики обойдется американскому бюджету приблизительно в $8 млрд. Ради ее возведения Трамп вводил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и преодолевал шатдаун правительства, который продлился около месяца.