На вечеринке в США люди прыгали и провалились в подвал - видео

Пострадавших доставили в больницы

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Около 30 человек провалились под пол и получили травмы во время домашней вечеринки недалеко от Университета Клемсона в Южной Каролине (США). Об этом сообщает Daily Mail.

На опубликованных роликах видно, как посетители энергично танцуют под музыку и прыгают, а через несколько секунд перекрытие под ними ломается. Вечеринка проходила на первом этаже здания, под которым было подвальное помещение.

Пострадавших госпитализировали. Полицейские сообщили, что опасных для жизни травм никто не получил.

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