На высоте 400 км. Трансляция выхода астронавтов для внешних работ

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Это 215-й выход в открытый космос для обслуживания орбитальной станции, расположенной на высоте около 400 км над Землей

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Сегодня, 29 марта, американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох должны закончить в открытом космосе начатые несколько дней назад работы по замене устаревших батарей на ферме Р4 солнечных панелей на литий-ионные аккумуляторы.

Официально выход в безвоздушное пространство запланирован на 14:20 по киевскому времени: в этот момент скафандры переведут на автономное питание.

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NASA будет вести трансляцию подготовки к выходу и сами работы - как с камер на борту, так и тех, что установлены на скафандрах.

По сообщению Аэрокосмического управления США, эта пара будет около 6,5 ч находится снаружи Международной космической станции. У Хейга это второй выход в открытый космос. Кох выйдет туда впервые.

Первоначальные планы по установлению нового достижения (первый выход в открытый космос женского дуэта в составе американок Энн Макклейн и Кох) пришлось перенести из-за того, что 23 марта при выходе за пределы МКС Макклейн выяснила, что ей будет намного удобнее в верхней части скафандра размера "М", а к пятнице на станции успеют подготовить только один торс скафандра такого размера - для Кох.

Современные литий-ионные аккумуляторы доставили на МКС в сентябре 2018-го на японском грузовике Kounotori H-II.

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Теги: космос, мкс, Ник Хейг, скафандр, кристина кох
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