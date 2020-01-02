NASA поделилось планами на 2020 год: видео

NASA поделилось своими планами на 2020 год в видеоролике на своей странице в Youtube.

В планах агентства, в частности, планирование коммерческих полетов на Луну, подготовка лунного ровера для поиска воды, испытание скафандра нового поколения, программы, связанные с МКС.

Кроме того, NASA планирует запустить новый ровер по программе Марс 2020 с поддержкой геликоптера, взять пробы с астероида Бенну в рамках программы OSIRIS-REx и др.

15 октября в штаб-квартире Аэрокосмического управления США в Вашингтоне представили два прототипа скафандра для новой лунной программы "Артемида".

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