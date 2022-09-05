UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нацистка ставила клеймо на трупах наших". В РФ накручивают себя страшилками об украинцах видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 10:37
Иллюстративное фото: pixabay.com
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Российский оккупант в Украине пожаловался супруге в телефонном разговоре, что "укропы ср*ные х**рят день и ночь на**й". Аудио перехвата их беседы выложило Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жена россиянина рассказала ему, как матери в РФ получают похоронки на убитых в Украине оккупантов: "Так на сердце неспокойно. Я вообще в шоке, Руслан".

Он в ответ пересказал ей фронтовую страшилку, которая ходит в войсках захватчиков: "Одна нацистка была, девушка, ставила клеймо на трупах наших ребят. На живых, на раненых. Короче, технику взрывала, публично снимала все".

И закончил – "короче, ё**ули ее, публично сняли смертную казнь".

Читайте также: Перехват от ГУР – "офицеры и контрактники будут оружие складывать и отказываться воевать"

Жена оккупанта поражается: "Да ты что? А кто ее? Наши, что ли? Наши же гуманные".

Пара россиян затем обсуждает, как в киевских ресторанах подают блюда "в виде силуэта российского солдата", а также "выпускают колбасу с названием нехорошим – ну, про нас".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупанты фейк пропаганда разведка гур перехват сплетни страшилка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 