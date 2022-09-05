Российский оккупант в Украине пожаловался супруге в телефонном разговоре, что "укропы ср*ные х**рят день и ночь на**й". Аудио перехвата их беседы выложило Главное управление разведки Минобороны.

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Жена россиянина рассказала ему, как матери в РФ получают похоронки на убитых в Украине оккупантов: "Так на сердце неспокойно. Я вообще в шоке, Руслан".

Он в ответ пересказал ей фронтовую страшилку, которая ходит в войсках захватчиков: "Одна нацистка была, девушка, ставила клеймо на трупах наших ребят. На живых, на раненых. Короче, технику взрывала, публично снимала все".

И закончил – "короче, ё**ули ее, публично сняли смертную казнь".

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Жена оккупанта поражается: "Да ты что? А кто ее? Наши, что ли? Наши же гуманные".

Пара россиян затем обсуждает, как в киевских ресторанах подают блюда "в виде силуэта российского солдата", а также "выпускают колбасу с названием нехорошим – ну, про нас".

Еще ранее другая россиянка советовала оккупанту "сломать руку и поехать домой" или ногу прострелить.

Євген Пилипенко

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