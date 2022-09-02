В новом перехвате телефонного разговора одного из российских военных в Украине с кем-то в РФ выяснилось, что часть военнослужащих оккупационного контингента не собираются дальше воевать, намерены "массовкой" прийти к командованию и заявить ему об этом. Аудио выложило Главное управление разведки.

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"У нас пехота 15-го числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завадскому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать", – говорит оккупант в ролике.

На вопрос, что будет за это отказникам, он сказал: "Да ниче не будет. Если вся пехота так, то, мне кажется, тут забьют х*р на это всё".

Женщина рассказала ему, что Кремль набирает военных в Балтийске (под Калининградом) – "вот скоро отправляют".

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Євген Пилипенко

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