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Перехват от ГУР – "офицеры и контрактники будут оружие складывать и отказываться воевать" видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 10:17
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В новом перехвате телефонного разговора одного из российских военных в Украине с кем-то в РФ выяснилось, что часть военнослужащих оккупационного контингента не собираются дальше воевать, намерены "массовкой" прийти к командованию и заявить ему об этом. Аудио выложило Главное управление разведки.

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"У нас пехота 15-го числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завадскому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать", – говорит оккупант в ролике.

На вопрос, что будет за это отказникам, он сказал: "Да ниче не будет. Если вся пехота так, то, мне кажется, тут забьют х*р на это всё".

Женщина рассказала ему, что Кремль набирает военных в Балтийске (под Калининградом) – "вот скоро отправляют".

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Євген Пилипенко
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