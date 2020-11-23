Несмотря на карантин. В Нью-Йорке состоялась семитысячная свадьба хасидов: видео

В Нью-Йорке состоялось торжественное празднование свадьбы хасидов. На мероприятие, посвященное бракосочетанию внука великого раввина Аарона Тейтельбаума, пришло 7000 человек – и все это несмотря на карантинный запрет массовых мероприятий в штате, пишет Jerusalem Post.

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Позже в сети появились видео самого праздника – на них видно, как тысячи хасидов поют, танцуют и веселятся в синагоге Кирьяс-Джоэл. При этом, ни у одного из присутствующих гостей не надета маска, дистанцию тоже никто не соблюдал.

Как сообщается, свадьба организовывалась в условиях строжайшей секретности, в тайне от государственных и местных властей. Новобрачные приглашали всех гостей лично в устном порядке, не прибегая к пригласительным открыткам или объявлениям в СМИ.

16 октября в Израиле полицейские с автоматами "штурмовали" свадьбу из-за нарушения карантина: видео.

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